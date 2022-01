Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2022 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 27 gennaio 2022)DEL 27 GENNAIOORE 18.35 FEDERICO DI LERNIA BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA LA PONTINA DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA POMEZIA E CASTELNO IN DIREZIONESUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA ARDEATINA E LA DIRAMAZIONESUD SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E VIA APPIA IL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI IN USCITA DALLA CAPITALE DA TOR CERVARA AL RACCORDO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA SI VIAGGIA INCOLONNATI ANCHE SULLA TIBURTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA DAL RACCORDO A TIVOLI ANALOGA SITUAZIONE SULLA CASILINA DAL RACCORDO A FINOCCHIO ANCHE IN QUESTO CASO NELLE DUE ...