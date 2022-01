Polonia, un'altra donna muore per la legge anti - aborto: portava in grembo due feti morti (Di giovedì 27 gennaio 2022) Agnieszka T., 37 anni, è la donna morta in Polonia per la legge anti - aborto Un dramma agghiacciante. In Polonia una donna è morta perché le era stato negato l' aborto . Agnieszka T. , 37 anni, ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 27 gennaio 2022) Agnieszka T., 37 anni, è lamorta inper laUn dramma agghiacciante. Inunaè morta perché le era stato negato l'. Agnieszka T. , 37 anni, ...

