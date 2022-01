Inter, visite mediche in corso per Gosens (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sono in corso le visite mediche a Milano per Robin Gosens, esterno dell’Atalanta in procinto di unirsi all’Inter. La società nerazzurra ha raggiunto l’accordo sia con l’Atalanta che con il giocatore. In giornata dovrebbero arrivare la firma e l’annuncio ufficiale. Gosens, nazionale tedesco, è arrivato in Italia nel 2017 quando il club orobico lo ingaggiò dagli olandesi dell’Heracles Almelo. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sono inlea Milano per Robin, esterno dell’Atalanta in procinto di unirsi all’. La società nerazzurra ha raggiunto l’accordo sia con l’Atalanta che con il giocatore. In giornata dovrebbero arrivare la firma e l’annuncio ufficiale., nazionale tedesco, è arrivato in Italia nel 2017 quando il club orobico lo ingaggiò dagli olandesi dell’Heracles Almelo. SportFace.

Advertising

MatteoBarzaghi : Gosens: prestito con obbligo di riscatto a 22 milioni + 3 di bonus legati a obiettivi individuali e di squadra (scu… - DiMarzio : #Calciomercato, @Inter | Iniziate le visite mediche di #Gosens: le immagini - SkySport : Gosens-Inter, per l'ufficialità mancano solo le visite mediche: le news di calciomercato #SkyCalciomercato… - Ri3Can : RT @MarcoBovicelli: #Inter, ecco #Gosens: visite mediche appena iniziate per l’esterno in arrivo dall’#Atalanta @SkySport #calciomercato ht… - Bubu_Inter : RT @Gazzetta_it: Inter, Gosens-day: visite mediche e poi l'annuncio ufficiale -