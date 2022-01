Delia Duran ammette di essere stata con altre donne e fa i nomi (VIDEO) (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ormai è evidente che il rapporto tra Alex Belli e Delia Duran non segua i canoni dell’amore tradizionale. L’attore ha più volte parlato della libertà che alberga nel loro rapporto e, nelle ultime ore, Durante un confronto nella casa del Grande Fratello Vip, la modella venezuelana si è aperta con Miriana Trevisan e Manila Nazzaro. Il suo è stato un discorso sincero, senza mezzi termini o parole facilmente fraintendibili. Ha parlato della sua frequentazione con altre donne e di come lei e Alex Belli gestissero la cosa. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 6, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata Delia Duran e l’amore libero con Alex Belli Miriana Trevisan e Manila Nazzaro non hanno perso l’occasione per approfondire il concetto di “amore ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ormai è evidente che il rapporto tra Alex Belli enon segua i canoni dell’amore tradizionale. L’attore ha più volte parlato della libertà che alberga nel loro rapporto e, nelle ultime ore,te un confronto nella casa del Grande Fratello Vip, la modella venezuelana si è aperta con Miriana Trevisan e Manila Nazzaro. Il suo è stato un discorso sincero, senza mezzi termini o parole facilmente fraintendibili. Ha parlato della sua frequentazione cone di come lei e Alex Belli gestissero la cosa. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 6, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntatae l’amore libero con Alex Belli Miriana Trevisan e Manila Nazzaro non hanno perso l’occasione per approfondire il concetto di “amore ...

Advertising

tuttopuntotv : Delia Duran ammette di essere stata con altre donne e fa i nomi (VIDEO) #GFVip6 #GFVip #solex #alexbelli… - SPYit_official : Neanche gli sceneggiatori di Beautiful avrebbero potuto fare di meglio: Delia Duran rivela di aver avuto un flirt c… - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: Coming out di Delia Duran al GF Vip: “Mi piacciono anche le donne”: LGBT. Coming out di Delia Duran. Il rapporto d'amore t… - GiuseppeporroIt : Delia Duran su Miriana Trevisan: 'Tu sei proprio il mio tipo' #gfvip #mirianatrevisan #deliaduran - angelov41831173 : @BITCHYFit Delia Duran,e allora? Che c'è, siccome non si parla da tanto tempo della Yespica,ora prende la palla al… -