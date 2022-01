“T’es un meurtrier comme ton pote” | violente passe d’armes entre la famille de Cédric Chouviat et un policier dans TPMP

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Le 3 janvier 2020, à l’issue d’un contrôle de police à Paris,, 44 ans, se retrouve plaqué au sol par trois agents. Suite à deux clés d’étranglement et un plaquage ventral, l’homme fait un malaise et son cœur s’arrête quelques dizaines de secondes plus tard. Transporté à l’hôpital, il est officiellement déclaré mort deux jours après. Ce lundi, soit deux ans après le décès de, un rapport d’expertise médicale met en cause la responsabilité desla mort du père de, établissant un lien directl’intervention des agents et l’arrêt cardio-respiratoire de la victime. Le même jour,le cadre de cette révélation, Libération a eu accès à une vidéo, directement filmée depuis le ...