Oroscopo 26 gennaio 2022 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La luna in Scorpione si allinea con il rigoroso Saturno in Acquario alle 00:42, incoraggiandoci a stabilire dei limiti. Le intuizioni e l’immaginazione possono essere particolarmente forti quando la luna si collega con il sognante Nettuno nel segno d’acqua Pesci alle 11:47. La luna si mescola con il pianeta potente Plutone in Capricorno alle 21:10, Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La luna in Scorpione si allinea con il rigoroso Saturno in Acquario alle 00:42, incoraggiandoci a stabilire dei limiti. Le intuizioni e l’immaginazione possono essere particolarmente forti quando la luna si collega con il sognante Nettuno nel segno d’acqua Pesci alle 11:47. La luna si mescola con il pianeta potente Plutone in Capricorno alle 21:10,

Advertising

maximone816 : RT @VanityFairIt: Corrado Augias compie 87 anni. Auguri a lui e a tutti gli #Acquario come lui nati oggi ?? ?? Ed ecco come andrà questo 26 g… - infoitcultura : Oroscopo Branko: le previsioni per domani 27 gennaio 2022 - Twogreyhounds : Oroscopo del 26 gennaio 2022 - VanityFairIt : Corrado Augias compie 87 anni. Auguri a lui e a tutti gli #Acquario come lui nati oggi ?? ?? Ed ecco come andrà quest… - zazoomblog : Oroscopo di domani 27 gennaio 2022 - Barbanera - #Oroscopo #domani #gennaio #Barbanera -