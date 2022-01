-Kessie: passi avanti del Barcellona (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il Barcellona si sarebbe portato avanti nella corsa a Frank Kessie il cui rinnovo di contratto con il Milan appare sempre più in bilico. Secondo fonti spagnole, ci sarebbe addirittura già un accordo verbale in vista della firma prevista nei prossimi mesi. -Kessie: accordo vicino con il Barcellona? Fran Kessie è sempre più distante dal Milan. Tutti i tentativi andati in scena fino ad ora si sono rivelati infruttuosi, soprattutto per la volontà dei rossoneri di non assecondare le richieste economiche del centrocampista ivoriano(circa 7 milioni a stagione). Ecco perchè il suo agente sta strizzando l’occhio anche altre società che fiutano l’affare visto la scadenza del suo contratto previsto per la prossima estate. In pole position, però, ci sarebbe il Barcellona, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ilsi sarebbe portatonella corsa a Frankil cui rinnovo di contratto con il Milan appare sempre più in bilico. Secondo fonti spagnole, ci sarebbe addirittura già un accordo verbale in vista della firma prevista nei prossimi mesi. -: accordo vicino con il? Franè sempre più distante dal Milan. Tutti i tentativi andati in scena fino ad ora si sono rivelati infruttuosi, soprattutto per la volontà dei rossoneri di non assecondare le richieste economiche del centrocampista ivoriano(circa 7 milioni a stagione). Ecco perchè il suo agente sta strizzando l’occhio anche altre società che fiutano l’affare visto la scadenza del suo contratto previsto per la prossima estate. In pole position, però, ci sarebbe il, ...

Advertising

periodicodaily : Kessie: passi avanti del Barcellona #barcellona #Kessie - SaberCola17 : @agad85 @Glongari @tvdellosport Però non riuscire a fare passi in avanti in un 1 anno è abbastanza grave, potevo ca… - teo_acm : @gengi_s Mi spezza che Romagnoli passi dall'essere un pippone buono per il Benevento (con rispetto parlando) ad ess… - Stefano_Radael : @piu_no_kessie @DavideMascaro @repubblica Dopo aver visto il video di due bambine che dichiarano di voler cancellar… - SICULOOO : @patiinho @elliott_il Perché poi passi da kessie a leao bennacer e così via, ogni anno devi rimpiazzare due titolar… -