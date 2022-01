Il no vax che manda un amico a vaccinarsi al posto suo, in cambio di una cena: finisce male (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Voleva farsi vaccinare usando documenti fasulli. Per questo un giovane disoccupato di 30 anni è stato arrestato dalla polizia a Cagliari. Gli accertamenti degli investigatori hanno chiarito che l'uomo si era presentato all'hub della... Leggi su europa.today (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Voleva farsi vaccinare usando documenti fasulli. Per questo un giovane disoccupato di 30 anni è stato arrestato dalla polizia a Cagliari. Gli accertamenti degli investigatori hanno chiarito che l'uomo si era presentato all'hub della...

