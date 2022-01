Documenti falsi per ottenere il reddito di cittadinanza: scoperto un 46enne (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si è presentato ad un ufficio postale di Napoli e ha chiesto il rilascio di una carta sulla quale avrebbero erogato il reddito di cittadinanza. Per farlo ha presentato Documenti di identità e alcune autocertificazioni false. Il direttore dell’Istituto ha compreso che qualcosa non andava e così ha chiesto l’intervento dei carabinieri. Si è scoperto che l’uomo, un 46enne capoverdiano ma a Napoli da tanti anni, nonostante fosse irregolare, stava per mettere in atto una truffa. L’uomo, quando ha capito di essere stato scoperto è scappato ma, in seguito ad una colluttazione, è stato bloccato e arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli. E’ accusato di tentata truffa aggravata, falsa attestazione e resistenza a pubblico ufficiale e ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si è presentato ad un ufficio postale di Napoli e ha chiesto il rilascio di una carta sulla quale avrebbero erogato ildi. Per farlo ha presentatodi identità e alcune autocertificazioni false. Il direttore dell’Istituto ha compreso che qualcosa non andava e così ha chiesto l’intervento dei carabinieri. Si èche l’uomo, uncapoverdiano ma a Napoli da tanti anni, nonostante fosse irregolare, stava per mettere in atto una truffa. L’uomo, quando ha capito di essere statoè scappato ma, in seguito ad una colluttazione, è stato bloccato e arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli. E’ accusato di tentata truffa aggravata, falsa attestazione e resistenza a pubblico ufficiale e ...

