Cagliari apre alla Juventus | Nandez in prestito senza obbligo

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tuttosport – Improvviso interesse dellaper, ma secondo il Corriere dello Sport il Napoli avrebbe adocchiato il giocatore per giugno. Nahitannel … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

cifra73 : Da 40 mln a 90° è un attimo?? - tuttonapoli : Il Cagliari apre alla Juve per il prestito di Nandez (senza obbligo): le cifre - infoitsport : Juventus shock: assalto a Nandez, apertura totale del Cagliari, si apre a due cessioni - CalcioPillole : Il giocatore uruguaiano potrebbe arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto. In cambio il… - giusgraz : RT @connessiopera: Il Lirico di Cagliari apre la stagione operistica con una rarità: “Cecilia” di Licinio Refice -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari apre

L'arrivo del serboscenari ben più interessanti. La squadra ha manifestato qualche lacuna di ... in caso di addio di Arhur o Bentancur, il nome nuovo è quella di Nandez del. Dusan ...... una donna di 84 anni, residente nella Città Metropolitana di, e un paziente deceduto nella provincia di Nuoro. Condividi Fai clic qui per condividere su Twitter (Siin una nuova ...La formula di un'eventuale operazione dovrebbe ricalcare quella imbastita con il Torino, ma i bianconeri hanno bisogno di perfezionare prima un'uscita ...La partecipazione alla Champions League, inoltre, potrebbe spingere l’ex Boca Juniors ad accettare la proposta della Juventus già nelle prossime ore Nandez-Juventus, il Cagliari apre al prestito: come ...