Venerdì i funerali di Fatima, la bambina precipitata dal balcone di via Milano (Di martedì 25 gennaio 2022) Si svolgeranno Venerdì i funerali di Fatima, la bimba di tre anni precipitata dal balcone del palazzo in cui viveva nel centro storico di Torino. Il servizio funebre, che sarà a carico del Comune, partita alle 9.15 dalla camera mortuaria dell’ospedale Sant’Anna, mentre la funzione si celebra alle 10 nella Cappella di Maria Ausiliatrice. Fatima verrà sepolta nel cimitero di Mappano. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di martedì 25 gennaio 2022) Si svolgerannodi, la bimba di tre annidaldel palazzo in cui viveva nel centro storico di Torino. Il servizio funebre, che sarà a carico del Comune, partita alle 9.15 dalla camera mortuaria dell’ospedale Sant’Anna, mentre la funzione si celebra alle 10 nella Cappella di Maria Ausiliatrice.verrà sepolta nel cimitero di Mappano. L'articolo proviene da Nuova Società.

Advertising

nuovasocieta : Venerdì i funerali di Fatima, la bambina precipitata dal balcone di via Milano - almayer78 : RT @TgRaiBasilicata: L'addio di #Pisticci a Lucio, Simone e Luciano, i tre giovani amici morti venerdì sera sulla provinciale per San Basi… - mecca_salvatore : RT @TgRaiBasilicata: L'addio di #Pisticci a Lucio, Simone e Luciano, i tre giovani amici morti venerdì sera sulla provinciale per San Basi… - TgRaiBasilicata : L'addio di #Pisticci a Lucio, Simone e Luciano, i tre giovani amici morti venerdì sera sulla provinciale per San B… - ledicoladelsud : A Pisticci i funerali dei tre ventenni morti nell’incidente di venerdì. Il vescovo: «Dolore ci renda più responsabi… -