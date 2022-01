Charlene di Monaco e la Principessa Carolina: scontro tra First Lady (Di martedì 25 gennaio 2022) Il 25 gennaio, Charlene di Monaco compie 44 anni. Un compleanno festeggiato lontano dal Principato, essendo la Principessa ancora ricoverata nella misteriosa clinica svizzera in cui si trova da inizio novembre. Due giorni fa, invece, a spegnere le candeline – 65, per la precisione – è stata Carolina di Monaco, sorella del principe Alberto. Charlene di Monaco compie 44 anni il 25 gennaio. La cognata, Carolina di Monaco, ha festeggiato i 65 il 23. Di Charlene non sappiamo nulla: che messaggio ci manderà dalla clinica svizzera? Cosa faranno il marito Alberto e i figli Jacques e Gabriella? Nella foto, una delle prime apparizioni ufficiali delle due future cognate: a New York nel 2007, al Gala per i 25 anni della ... Leggi su amica (Di martedì 25 gennaio 2022) Il 25 gennaio,dicompie 44 anni. Un compleanno festeggiato lontano dal Principato, essendo laancora ricoverata nella misteriosa clinica svizzera in cui si trova da inizio novembre. Due giorni fa, invece, a spegnere le candeline – 65, per la precisione – è statadi, sorella del principe Alberto.dicompie 44 anni il 25 gennaio. La cognata,di, ha festeggiato i 65 il 23. Dinon sappiamo nulla: che messaggio ci manderà dalla clinica svizzera? Cosa faranno il marito Alberto e i figli Jacques e Gabriella? Nella foto, una delle prime apparizioni ufficiali delle due future cognate: a New York nel 2007, al Gala per i 25 anni della ...

Advertising

ElleBiUno : Tanto per cambiare discorso: Ma a questa povera Crista, non è che hanno somministrato plutonio? Mi sembra una stor… - infoitcultura : Charlene di Monaco, il retroscena che cambia tutto: accadde poco dopo il matrimonio - infoitestero : “Pesa 46 kg”: Charlene di Monaco, preoccupano le sue condizioni. Resta ancora in clinica - PasqualeMarro : #CharlenediMonaco fuga di Notizie: il calvario della sua storia orribile - Gazzettino : #charlene di monaco, pressione tremenda dopo le nozze: il trauma segreto -