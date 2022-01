Ascolti TV | dati Auditel di ieri | lunedì 24 gennaio 2022

(Di martedì 25 gennaio 2022): idei programmi più visti di24, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Non mi lasciare ha totalizzato in media 3751 spettatori, 16.26% di share; su Canale5 la puntata Grande Fratello VIP ha avuto 3719 spettatori (share 23.57%). La puntata di Freedom – Oltre il confine su Italia1 ha catturato 942 spettatori (4.32%); su Rai2 la serie tv Delitti in Paradiso si è portata a casa 1059 spettatori (4.73%), mentre la puntata del programma di approfondimento Report su Rai3 ha interessato 1585 spettatori (6.83%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Quarta Repubblica ha totalizzato 751 spettatori (4.15%), mentre ...

