Renato Sanches svela: «Voglio partire, so chi è interessato a me» (Di lunedì 24 gennaio 2022) Renato Sanches, centrocampista del Lille, ha svelato di voler partire e di conoscere il club interessato a lui: le parole Renato Sanches, centrocampista del Lille ed obiettivo di diversi club di Serie A per l’estate, ha dichiarato al quotidiano portoghese A Bola: DICHIARAZIONI – «Ho parlato con il mio agente, so quale club è interessato, ma per ora non posso rivelarlo. So di essere pronto a partite. Se arriva una proposta, vedrò cosa è meglio per me». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 24 gennaio 2022), centrocampista del Lille, hato di volere di conoscere il cluba lui: le parole, centrocampista del Lille ed obiettivo di diversi club di Serie A per l’estate, ha dichiarato al quotidiano portoghese A Bola: DICHIARAZIONI – «Ho parlato con il mio agente, so quale club è, ma per ora non posso rivelarlo. So di essere pronto a partite. Se arriva una proposta, vedrò cosa è meglio per me». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

ildellabella : RT @theMilanZone_: ?? Renato Sanches: 'Ho parlato con il mio agente, so quale club è interessato, ma per ora non posso rivelarlo. So di esse… - Rossonero__1899 : RT @86_longo: ?? Renato Sanches: 'Ho parlato con il mio agente, so quale club è interessato, ma per ora non posso rivelarlo. So di essere pr… - gab72boa : RT @86_longo: ?? Renato Sanches: 'Ho parlato con il mio agente, so quale club è interessato, ma per ora non posso rivelarlo. So di essere pr… - LeeroyMidds : @Fitzdares Renato sanches £28m juventus - evivanco7 : RT @86_longo: ?? Renato Sanches: 'Ho parlato con il mio agente, so quale club è interessato, ma per ora non posso rivelarlo. So di essere pr… -