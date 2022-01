La scelta dei partiti: scheda bianca. In pole restano il premier e Casini (Di lunedì 24 gennaio 2022) L'accordo non si trova. Il timore più grande è che, in caso di bocciatura, Draghi si dimetta da palazzo Chigi di ANTONELLA COPPARI Leggi su quotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) L'accordo non si trova. Il timore più grande è che, in caso di bocciatura, Draghi si dimetta da palazzo Chigi di ANTONELLA COPPARI

Advertising

CarloCalenda : Una scelta saggia e giusta. Ora però basta con il gioco dei veti, con le veline ai giornali e i tatticismi Sediamoc… - AlexBazzaro : Qualcuno a sinistra sembra non mettersi l’anima in pace su un concetto semplice. Per la prima volta da vent’anni no… - chetempochefa : 'Anche io sono stata una vittima dei suoi esperimenti. Sono stata scelta, perchè in questa baracca si trovavano i b… - sdavite110 : @claudiovelardi Poco. La scelta dei parlamentari in una chiave più ampia, politica appunto. Qual è l’obiettivo dell… - MichelaRoi : RT @madforfree: Basta! Basta parlare e anche solo “ragionare” su chi ha la priorità in caso di “scelta” tra Vaccinati e non se c’è carenza… -