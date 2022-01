Gf Vip 5 , la romantica proposta di matrimonio di un ex Vippone alla sua fidanzata! (Video) (Di lunedì 24 gennaio 2022) Lo abbiamo conosciuto al Gf Vip 5, Enock Barwuah, fratello del famoso calciatore Mario Balotelli. Il ragazzo è riuscito a contraddistinguersi, all’interno della Casa più spiata d’Italia, non solo per il suo carattere deciso (che l’ha portato ad abbandonare in anticipo il gioco) ma anche per aver difeso il suo amore per la fidanzata Giorgia Migliorati. I due ragazzi si sono conosciuti nell’estate del 2020 e da quel momento non si sono più lasciati. Il loro rapporto, però, era stato messo a dura prova durante il reality dall’ingresso della romana Selvaggia Roma, che aveva confessato di aver avuto un flirt proprio con Enock. L’ex corteggiatrice aveva parlato di tempistiche che avevano fatto supporre una presunta infedeltà del ragazzo nei confronti della sua Giorgia. Il Vippone in un primo momento aveva negato tutto, per poi ammettere l’esistenza dei messaggi inviati a ... Leggi su isaechia (Di lunedì 24 gennaio 2022) Lo abbiamo conosciuto al Gf Vip 5, Enock Barwuah, fratello del famoso calciatore Mario Balotelli. Il ragazzo è riuscito a contraddistinguersi, all’interno della Casa più spiata d’Italia, non solo per il suo carattere deciso (che l’ha portato ad abbandonare in anticipo il gioco) ma anche per aver difeso il suo amore per la fidanzata Giorgia Migliorati. I due ragazzi si sono conosciuti nell’estate del 2020 e da quel momento non si sono più lasciati. Il loro rapporto, però, era stato messo a dura prova durante il reality dall’ingresso della romana Selvaggia Roma, che aveva confessato di aver avuto un flirt proprio con Enock. L’ex corteggiatrice aveva parlato di tempistiche che avevano fatto supporre una presunta infedeltà del ragazzo nei confronti della sua Giorgia. Ilin un primo momento aveva negato tutto, per poi ammettere l’esistenza dei messaggi inviati a ...

