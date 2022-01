UFFICIALE – Napoli-Salernitana, apertura dei tornelli alle 13 (Di domenica 23 gennaio 2022) Il Napoli ha diramato una nota UFFICIALE per comunicare ai tifosi l’apertura anticipata dei fornelli dello Stadio Diego Armando Maradona per invitare i sostenitori azzurri ad anticiparsi rispetto all’orario del fischio di inizio del match contro la Salernitana, previsto per le 15. Di seguito la nota UFFICIALE del club: In occasione della gara di Campionato contro la Salernitana, in programma alle ore 15:00, la SSC Napoli invita tutti i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. I tornelli apriranno alle ore 13:00 per consentire di effettuare i controlli di sicurezza previsti dalla legge necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico. Si invitano i tifosi a presentarsi ai varchi di ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 23 gennaio 2022) Ilha diramato una notaper comunicare ai tifosi l’anticipata dei fornelli dello Stadio Diego Armando Maradona per invitare i sostenitori azzurri ad anticiparsi rispetto all’orario del fischio di inizio del match contro la, previsto per le 15. Di seguito la notadel club: In occasione della gara di Campionato contro la, in programmaore 15:00, la SSCinvita tutti i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. Iaprirannoore 13:00 per consentire di effettuare i controlli di sicurezza previsti dalla legge necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico. Si invitano i tifosi a presentarsi ai varchi di ...

