Quirinale | Orfini | ' Mattarella? Per me resta sogno | vedremo'

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Mattarella? Per me resta un sogno, vedremo". Così Matteo Orfini lasciando l'assemblea dei grandi elettori Pd. "Va trovata una soluzione tutti insieme" aggiunge confermando che domani, alla prima votazione, si dovrebbe andare sulla scheda bianca "ma ci confronteremo con M5S e Leu". Quanto a Andrea Riccardi, "Letta ha spiegato che sarebbe un candidato dal profilo ideale".

