Investita mentre attraversa la strada | muore l' ex vicesindaco

Patrizia Collinassi, 68 anni, ex vicesindaco di Fiesso d'Artico (Venezia) è stata investita oggi pomeriggio, 23 gennaio, da un'auto mentre attraversava la Brentana. Collinassi, che era insieme ad ...

