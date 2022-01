Quirinale, attesa la decisione di Berlusconi al vertice del Centrodestra (Di sabato 22 gennaio 2022) Mancano due giorni dall'inizio delle votazioni per l'elezione del presidente della Repubblica e il rebus sulle candidature è ancora irrisolto. Gli occhi sono puntati sul vertice del Centrodestra in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 22 gennaio 2022) Mancano due giorni dall'inizio delle votazioni per l'elezione del presidente della Repubblica e il rebus sulle candidature è ancora irrisolto. Gli occhi sono puntati suldelin ...

