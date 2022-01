Il prof. no vax che eccita gli animi e lo scienziato in fondo un po’ noioso (Di sabato 22 gennaio 2022) Il lunedì, quando si rientra a scuola, in sala prof è naturale scambiarsi qualche battuta volante su quello che è successo, il campionato di calcio, un film che qualcuno ha visto, un ristorante che vale la pena consigliare: ma naturalmente l’argomento dominante è sempre lui, il morbone che ci rende la vita difficile. I casi aumentano, com’era previsto, alcune classi sono semideserte perché parecchi studenti sono in quarantena e anche perché tanti preferiscono restare a casa in attesa di tempi migliori. Stavolta c’è anche da commentare il caso del professor Tutino, storia e filosofia, largamente intervistato dai giornali e dalle televisioni per le sue posizioni no vax e no green pass. In rete ha stuoli di ammiratori, i commenti sono quasi tutti a suo favore, perché appare come una persona ragionevole, garbata, colta, che vuole difendere i suoi diritti e ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 22 gennaio 2022) Il lunedì, quando si rientra a scuola, in salaè naturale scambiarsi qualche battuta volante su quello che è successo, il campionato di calcio, un film che qualcuno ha visto, un ristorante che vale la pena consigliare: ma naturalmente l’argomento dominante è sempre lui, il morbone che ci rende la vita difficile. I casi aumentano, com’era previsto, alcune classi sono semideserte perché parecchi studenti sono in quarantena e anche perché tanti preferiscono restare a casa in attesa di tempi migliori. Stavolta c’è anche da commentare il caso delessor Tutino, storia e filosofia, largamente intervistato dai giornali e dalle televisioni per le sue posizioni no vax e no green pass. In rete ha stuoli di ammiratori, i commenti sono quasi tutti a suo favore, perché appare come una persona ragionevole, garbata, colta, che vuole difendere i suoi diritti e ...

