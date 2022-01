Highlights Berrettini-Alcaraz 6-2 | 7-63 | 4-6 | 2-6 | 7-65 | terzo turno Australian Open 2022 VIDEO

Highlights Berrettini-Alcaraz 6-2, 7-6(3), 4-6, 2-6, 7-6(5): terzo turno Australian Open 2022 (VIDEO) (Di venerdì 21 gennaio 2022) Gli Highlights completi del confronto tra Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz, valevole per il terzo turno degli Australian Open 2022. L’azzurro ha amministrato nel migliore dei modi il talento del giovane spagnolo, riscattando l’insuccesso per mano dell’iberico in quel di Vienna, nel corso del 2021. Primi due set a favore di Berrettini, tentativo di rimonta di Alcaraz e chiusura dei conti in favore del romano per 6-2, 7-6(3), 4-6, 2-6, 7-6(5). Azzurro martellante con servizio e dritto, infine vittorioso dopo un tie-break finale intenso ed eccezionale per evoluzione specifica. Berrettini agli ottavi di finale dello Slam sul cemento outdoor Australiano: affronterà uno tra Pablo Carreno ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 gennaio 2022) Glicompleti del confronto tra Matteoe Carlos, valevole per ildegli. L’azzurro ha amministrato nel migliore dei modi il talento del giovane spagnolo, riscattando l’insuccesso per mano dell’iberico in quel di Vienna, nel corso del 2021. Primi due set a favore di, tentativo di rimonta die chiusura dei conti in favore del romano per 6-2, 7-6(3), 4-6, 2-6, 7-6(5). Azzurro martellante con servizio e dritto, infine vittorioso dopo un tie-break finale intenso ed eccezionale per evoluzione specifica.agli ottavi di finale dello Slam sul cemento outdooro: affronterà uno tra Pablo Carreno ...

