Digitale terrestre, perché appare "canale provvisorio"? (Di venerdì 21 gennaio 2022) Prosegue la transizione verso il nuovo Digitale terrestre e, in queste prime fasi, tv e decoder potrebbero visualizzare la scritta "canale provvisorio": perché accade? Leggi su ilgiornale (Di venerdì 21 gennaio 2022) Prosegue la transizione verso il nuovoe, in queste prime fasi, tv e decoder potrebbero visualizzare la scritta "":accade?

Advertising

radiokemonia : Stai ascoltando: 80's Pop;80's Pop Super Hits - Private Eyes La musica anni 80 solo su - Aless_Digitale : Rilascio banda 700 e refarming frequenze Digitale Terrestre Piemonte (21 Gennaio 2022). Info: - radiokemonia : Stai ascoltando: Sandy Marton - People From Ibiza La musica anni 80 solo su - Barbara68545184 : RT @ilgiornale: In molti se ne sono accorti negli ultimi giorni: sintonizzandosi sul proprio programma preferito, appare la scritta 'canale… - radiokemonia : Stai ascoltando: Martinelli - Voice in the Night (Vocal Extended) La musica anni 80 solo su… -