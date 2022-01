Così ha "conquistato" la Juve: rivedi tutti i gol di Vlahovic in questa stagione (Di venerdì 21 gennaio 2022) Arrivato alla Fiorentina nell'estate del 2018, l'attaccante serbo Dusan Vlahovic è letteralmente esploso nel corso della stagione 2020/21. Con il contratto in scadenza nel 2023, è un pezzo pregiato ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 21 gennaio 2022) Arrivato alla Fiorentina nell'estate del 2018, l'attaccante serbo Dusanè letteralmente esploso nel corso della2020/21. Con il contratto in scadenza nel 2023, è un pezzo pregiato ...

Ladri a caccia dell'oro di Tokyo, ma Filippo Tortu li beffa così Volevano rubare la medaglia d'oro conquistata da Filippo Tortu nelle Olimpiadi di Tokyo ma sono rimasti delusi. Il velocista azzurro aveva deciso di non tenere a casa il prezioso trofeo (conquistato nella staffetta 4x100 con Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fausto Dealu) preferendo depositarlo in una banca. A rendere pubblico il tentativo di furto nella sua abitazione a Costa Lambro , ...

I 19 anni di Felix: 12 mesi fa era in Africa, ora si è preso Roma e Mou lo ama