Advertising

CorriereQ : Tonga: ActionAid in campo insieme alle organizzazioni donne - iconanews : Tonga: ActionAid in campo insieme alle organizzazioni donne -

Ultime Notizie dalla rete : Tonga ActionAid

Agenzia ANSA

è in campo per aiutare la popolazione colpita dallo tsunami ainsieme alle organizzazioni locali di donne, da anni impegnate nella prevenzione e nella risposta alle catastrofi naturali ...è in campo per aiutare la popolazione colpita dallo tsunami ainsieme alle organizzazioni locali di donne, da anni impegnate nella prevenzione e nella risposta alle catastrofi naturali ...ActionAid sta preparando la risposta all’emergenza attraverso la Shifting the Power Coalition, alleanza regionale che promuove la leadership delle giovani donne del Pacifico sostenendole a impegnarsi ...ActionAid è in campo per aiutare la popolazione colpita dallo tsunami a Tonga insieme alle organizzazioni locali di donne, da anni impegnate nella prevenzione e nella risposta alle catastrofi naturali ...