Rebus Lapadula | l’ex Milan pronto a tornare in Serie A?

(Di giovedì 20 gennaio 2022)verso il ritorno inA?è in rotta col Benevento e potrebbe rinel massimo campionato: il punto diANews.com Tornato inB con il suo Benevento, Gianlucasi è confermato attaccante di assoluto livello per la categoria cadetta. Sia per rendimento, che per capacità di spostare gli equilibri. Adesso,attaccante Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rebus Lapadula

SerieANews

La situazione ? Mister Caserta, allenatore del Benevento, è stato chiaro prima della partita con il Monza: "non verrà convocato - ha spiegato - . Al rientro dalle vacanze di Natale ha ...Se alla fine il kosovaro partirà, come attaccante di scorta la Lazio pensa a, che andrà via da Benevento (i campani stanno anche per cedere GLIK al Parma). Sarri insiste anche per avere ...Piace Burkardt del Mainz, ma cedere il kosovaro è complesso per l’ingaggio di 2.2 milioni netti: seguiti anche Lapadula e Sesko. C’è pure Vavro in partenza, ma ora ...ROMA. – C’è sempre la Juventus al centro del calciomercato. Stretta fra l’esigenza di dover prendere un attaccante (crescono le quotazioni di AZMOUN, viste le difficoltà p ...