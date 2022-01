Pomeriggio 5 | Si Parla della Lucarelli Senza Nominarla!

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Nell’ultima diretta di5, c’è stato un momento esilarante nel momento in cui l’ospite Alessandra Mussolini si è lasciata sfuggire un commento in riferimento a Selvaggia. Non ha fatto esplicitamente il nomegiornalista, ma tutti hanno capito, tranne la nostra Barbara D’Urso. Ecco tutto quello che è accaduto a5! A5 siAlessandra Mussolini è stata una delle ospiti di Barbara D’Urso a5. Nell’ultima diretta, si èto del caso di due fratelli infermieri che di notte si trasformano in Drag Queen. Niente di male, nessuno degli opinionisti ha avuto da ridire. I due fratelli sono poi entrati ...

Advertising

sonoyeonjun : // vabbe rega dovete fare gli space al pomeriggio così posso parlà - cinziaberny : - ParliamoDiNews : Alessandra Mussolini parla della Lucarelli dalla d`Urso: gelo a Pomeriggio 5 #alessandra #mussolini #parla… - MattPetcoke : @Spiaze1 @RomaInsider_ no mi riferivo ai deliri di qualche anziano tribuno romano che il pomeriggio parla invece di… - EffePuntoCi : Noto esser tornati i talk leggeri a #Pomeriggio5. Oggi si parla di Drag Queen. Hanno capito, con sei mesi di ritard… -

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio Parla

Gossip e TV

Preglias co ascoltato in Procura Neldi ieri, il professor Pregliasco è stato sentito in Procura a Milano dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, in merito allo slittamento di tutti ...Ora, però, la Ducionadi Selvaggia Lucarelli , sua storica nemica, ed è gelo a5, il programma delin onda su Canale 5. In studio sidi due fratelli infermieri che ...Momento esilarante a Pomeriggio 5 nella puntata di oggi, lunedì 19 gennaio 2022. Tra gli ospiti di Barbara d’Urso c’era infatti Alessandra Mussolini, che si è lasciata scappare un commento che non è p ...Katarina Raniakova, ex moglie (tuttora in carica) di Alex Belli ha fatto delle confessioni sconcertanti da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 ...