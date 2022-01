Ita: Altavilla, in 2021 Ebit intorno - 170mln, in linea piano (Di giovedì 20 gennaio 2022) "Pur non avendo ancora avuto l'approvazione del cda sui consuntivi del 2021, l'Ebit dell'anno 2021 si attesta in linea con quello previsto dal piano industriale nell'intorno di 170 mln negativo. Con ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 gennaio 2022) "Pur non avendo ancora avuto l'approvazione del cda sui consuntivi del, l'dell'annosi attesta incon quello previsto dalindustriale nell'di 170 mln negativo. Con ...

Advertising

repubblica : Turbolenze ai vertici di Ita: Altavilla chiede all’ad di lasciare [di Aldo Fontanarosa] - reportrai3 : Che c’entra Helbiz con ITA Airways? Un imprenditore ci racconta di aver trovato accanto a Palella un altro manager… - iconanews : Ita: Altavilla, in 2021 Ebit intorno -170mln, in linea piano - MauroDelCorno : ++ @ITAAirways : #Altavilla,in 2021 Ebit intorno -170mln,in linea piano ++ (trad: in due mesi e mezzo Ita ha perso 170 milioni di euro) - fisco24_info : Ita: Altavilla, in 2021 Ebit intorno -170mln, in linea piano: Con metà ricavi e costo carburante, indice buona perf… -