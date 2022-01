Insigne punta il derby, il capitano torna a disposizione di Spalletti: in dubbio Ospina (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBuone notizie per il Napoli di Luciano Spalletti. Lorenzo Insigne ha effettuato tutta la seduta agli ordini del tecnico e punta alla convocazione nel derby contro la Salernitana. Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma allo Stadio Maradona domenica alle ore 15 per la 23esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con torello e lavoro finalizzato al possesso palla. Successivamente circuito di forza e partitina con le sponde. Insigne ha svolto lavoro con il gruppo. Ospina ha fatto parte di allenamento in gruppo e parte personalizzato in campo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBuone notizie per il Napoli di Luciano. Lorenzoha effettuato tutta la seduta agli ordini del tecnico ealla convocazione nelcontro la Salernitana. Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma allo Stadio Maradona domenica alle ore 15 per la 23esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con torello e lavoro finalizzato al possesso palla. Successivamente circuito di forza e partitina con le sponde.ha svolto lavoro con il gruppo.ha fatto parte di allenamento in gruppo e parte personalizzato in campo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

