Genoa | Blessin | voglio un Genoa veloce e aggressivo

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Primo allenamento per Alexander, chiamato al capezzale del malato, penultimo in classifica. "E' un momento in cui non abbiamo nulla da perdere, possiamo rimontare con il gioco ma ...

GenoaCFC : ???? Alexander #Blessin è il nuovo allenatore del Genoa. Benvenuto mister! ?? - DiMarzio : #Calciomercato @GenoaCFC | Due acquisti per #Blessin: è fatta per #Amiri e per #Piccoli - DiMarzio : .@GenoaCFC I Il nuovo allenatore Alexander #Blessin si presenta ai canali del club?? - Luxgraph : Genoa, Blessin: 'Voglio una squadra grintosa e cattiva' - buoncalcio : ?? Genoa GM ??????????: 'La scelta di mister Blessin significa una chiara decisione da parte del club andare verso una ce… -

iniziata ufficialmente l'avventura di Alexander Blessin sulla panchina del Genoa. Il nuovo allenatore rossoblù ha diretto giovedì il primo allenamento in vista del match contro l' Udinese , in programma sabato alle ore 15.00, che segnerà il suo ...Primo allenamento per Alexander Blessin, chiamato al capezzale del malato Genoa, penultimo in classifica. "E' un momento in cui non abbiamo nulla da perdere, possiamo rimontare con il gioco ma ...Ieri l'annuncio a sorpresa del suo ingaggio come nuovo allenatore del Genoa, oggi le prime parole, rilasciate al canale ufficiale del club. "Voglio vincere già questo sabato": si ...