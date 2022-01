E’ morto Camillo Milli

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 20 gennaio 2022)Ad agosto avrebbe compiuto 92 anni, ma i postumi del Covid gli hanno impedito di raggiungere il traguardo:oggi a Genova, città nella quale viveva da molti anni, dopo un ricovero in clinica. Il pubblico televisivo lo ricorderà per il ruolo di nonno Ugo Monti nella soap opera di Canale 5 CentoVetrine, ma la sua carriera è stata segnata da tanti ruoli, alcuni divenuti veri e propri cult. Nato a Milano nel 1929,debuttò a teatro nel 1951, dopo essersi formato sotto la guida di Giorgio Strehler. Dopo alcuni anni al Piccolo di Milano, iniziò a lavorare al Teatro Stabile di Genova anche insieme a Dario Fo per poi dedicarsi alle pubblicità e, soprattutto, al cinema. Ha preso parte a pellicole quali La Locandiera, Il Marchese del Grillo e Rimini ...