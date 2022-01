Coppa d’Africa, Duncan: “In Ghana stanno macchiando la mia immagine” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il centrocampista della Fiorentina e del Ghana, Alfred Duncan, ha scritto un post su Instagram rispondendo a distanza all’accusa del presidente della Federcalcio ghanese Kurt Okraku. Il numero 1 del calcio ghanese ha dichiarato, parlando della Coppa d’Africa, della mancata risposta del giocatore alla convocazione per la competizione: “Duncan ha avuto l’opportunità di giocare per il Ghana e non ha risposto”. Pronta la risposta del calciatore: “Alcune persone stanno macchiando la mia immagine in Ghana. Non voglio iniziare a parlare perchè i ghanesi possano collegare i puntini. Quindi rispettiamoci!”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il centrocampista della Fiorentina e del, Alfred, ha scritto un post su Instagram rispondendo a distanza all’accusa del presidente della Federcalcio ghanese Kurt Okraku. Il numero 1 del calcio ghanese ha dichiarato, parlando della, della mancata risposta del giocatore alla convocazione per la competizione: “ha avuto l’opportunità di giocare per ile non ha risposto”. Pronta la risposta del calciatore: “Alcune personela miain. Non voglio iniziare a parlare perchè i ghanesi possano collegare i puntini. Quindi rispettiamoci!”. SportFace.

