Principe Carlo e Camilla | il ‘figlio segreto’ torna a chiedere il test del DNA

Il presunto figli illegittimo del Principe Carlo e di Camilla Parker-Bowles è tornato a far sentire la propria voce. Simon Dorante-Day – questo è il suo nome – dichiara da anni ormai di essere il figlio segreto della coppia, che ufficialmente non condivide figli. In una recente intervista concessa a 7News, l'uomo, che vive in … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

CABRERA78s : ho pure sognato che dovevo pagare la bolletta e allo sportello delle poste c’era il principe carlo io sto lentamente scivolando nella pazzia - monarchico : Il #principe #Carlo #Filippo di #Svezia assiste al #ristabilimento del #reggimento #Västernorrland #esercito… - _anistonx_ : RT @Gl3nda_92: La Caruso che scambia il principe Carlo d'Inghilterra per Carlo Alberto di Monaco, sto malissimo. ??? #BackToSchool - Gl3nda_92 : La Caruso che scambia il principe Carlo d'Inghilterra per Carlo Alberto di Monaco, sto malissimo. ??? #BackToSchool - ila_ciaravola : @pensaxte Non hai capito la Queen Elizabeth mentre era con Carlo era l'amante del principe di Monaco ???????????????????????????????????????? -