Covid: 3 bambini su 4 tra i 5 e 11 anni non sono ancora vaccinati (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Covid è sempre più diffuso, soprattutto tra i più piccoli. Secondo gli ultimi due bollettini dell'Istituto Superiore di Sanità 3 bambini su 4, di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, non è vaccinato. A questi numeri allarmanti si aggiungono gli oltre 64 mila nuovi casi di Covid sempre tra i più piccoli, con 113 ospedalizzazioni e un ricovero in terapia intensiva. Per tale ragione la Società Italiana di Pediatria (SIP) è tornata a ricordare e sottolineare l'importanza della vaccinazione anche nei bambini. Secondo i dati, soltanto il 24,4% dei bambini ha ricevuto la prima dose, e le percentuali cambiano notevolmente da regione a regione. Basti pensare che in alcune non si raggiunge neanche la soglia del 15%, mentre altre superano il 40%. Una di queste regioni virtuose è la Puglia che, ...

