Chi l’ha visto ‘salta’, i dubbi dei telespettatori sulla puntata non andata in onda: cosa è successo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Questa sera inizia ufficialmente una nuova stagione di “Chi l’ha visto“, programma storico in onda su Rai3 condotto da Federica Sciarelli. La trasmissione, dove vengono riportati dei casi di attualità e cronaca, sarebbe dovuta iniziare la settimana scorsa e quindi mercoledì 12 gennaio. Per alcuni motivi, però, al posto suo è stato trasmesso il film Ottilie von Faber Castell: Una donna coraggiosa. LEGGI ANCHE:–Federica Sciarelli al pronto soccorso, la decisione prima di Chi l’ha visto: “Non avrebbero nascosto il gonfiore “Chi l’ha visto”, il sospetto dei telespettatori su Federica Sciarelli Quando i telespettatori hanno saputo del cambiamento repentino riguardante la messa in onda di “Chi ... Leggi su funweek (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Questa sera inizia ufficialmente una nuova stagione di “Chi“, programma storico insu Rai3 condotto da Federica Sciarelli. La trasmissione, dove vengono riportati dei casi di attualità e cronaca, sarebbe dovuta iniziare la settimana scorsa e quindi mercoledì 12 gennaio. Per alcuni motivi, però, al posto suo è stato trasmesso il film Ottilie von Faber Castell: Una donna coraggiosa. LEGGI ANCHE:–Federica Sciarelli al pronto soccorso, la decisione prima di Chi: “Non avrebbero nascosto il gonfiore “Chi”, il sospetto deisu Federica Sciarelli Quando ihanno saputo del cambiamento repentino riguardante la messa indi “Chi ...

Advertising

borghi_claudio : @GermanoBonaveri Eh vedi un po' tu... uno che ha detto che chi ha criticato l'euro non ha il diritto di fare il ministro... - LaStampa : La storia di Clarence, il cane abbandonato nel parcheggio del supermercato che non smette di abbracciare chi l’ha s… - petergomezblog : Tamponi nelle parafarmacie, centrodestra e Italia Viva affondano l’emendamento. “Italiani costretti a code infinite… - francisbacco : RT @elevisconti: L’indiscutibile verità, il punto definitivo su #Grillo e sull’indagine che lo riguarda, appare in un piccolo, perfetto, ed… - riconoscibile : @CuocoFiorellino l'etica è soggettiva. per me un ristoratore che non da da mangiare a chi glielo chiede (possibilm… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi l’ha L'appello della famiglia del modello morto in metro a Chi l'ha visto? MilanoToday.it