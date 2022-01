Bianca Balti | le scarpe platform very peri | un must have del 2022

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Un paio di Mary Jane con doppio plateau in una nuance lilla veramente stupenda: realizzate interamente in Italia sono state disegnate dalla maison Versace e sono tra gli oggetti del desiderio delle vip. L'articolo proviene da DireDonna.

La modella autrice del TED Rinascere insieme continua a ispirare i social e posa con naturalezza in gonna preziosa e Mary Jane lilla illuminata dalla luce di un'emblematica golden hour ...Bianca Balti ha sfoggiato su Instagram un abito in maglia a coste, firmato Missoni. Un capo confortevole e caldo per l'inverno.