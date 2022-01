Luca Attanasio, "arrestati in Congo i presunti assassini dell'ambasciatore" (Di mercoledì 19 gennaio 2022) I presunti assassini dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio sono stati arrestati dalla polizia del Congo. Il diplomatico di Saronno fu ucciso in un'imboscata il 22 febbraio 2021 assieme al ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Iitalianosono statidalla polizia del. Il diplomatico di Saronno fu ucciso in un'imboscata il 22 febbraio 2021 assieme al ...

