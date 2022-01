La studentessa Usa violentata a Roma con la droga dello stupro: «Bloccata per ore in un letto» (Di martedì 18 gennaio 2022) Una studentessa americana di 19 anni ha denunciato una violenza sessuale in un locale di Testaccio. La ragazza, che frequenta la John Cabot University, ha raccontato di essere stata stuprata il 15 ottobre scorso dopo essere stata drogata. Probabilmente con il Ghb, la droga dello stupro. Per l’accusa c’è un indagato: un uomo di 30 anni. Ma la perquisizione in casa ordinata dalla pubblica ministera Eleonora Fini è andata buca: di lui non c’è più traccia. Si è volatilizzato, spiega oggi Il Messaggero, insieme a gioielli e soldi della ragazza. E adesso gli investigatori lo stanno cercando. Mentre l’ospedale ha confermato la violenza sessuale subita dalla ragazza. La storia comincia quando la ragazza decide di restare all’Alibi quel 15 ottobre mentre le amiche vanno via in taxi. Un ragazzo, come ha ... Leggi su open.online (Di martedì 18 gennaio 2022) Unaamericana di 19 anni ha denunciato una violenza sessuale in un locale di Testaccio. La ragazza, che frequenta la John Cabot University, ha raccontato di essere stata stuprata il 15 ottobre scorso dopo essere statata. Probabilmente con il Ghb, la. Per l’accusa c’è un indagato: un uomo di 30 anni. Ma la perquisizione in casa ordinata dalla pubblica ministera Eleonora Fini è andata buca: di lui non c’è più traccia. Si è volatilizzato, spiega oggi Il Messaggero, insieme a gioielli e soldi della ragazza. E adesso gli investigatori lo stanno cercando. Mentre l’ospedale ha confermato la violenza sessuale subita dalla ragazza. La storia comincia quando la ragazza decide di restare all’Alibi quel 15 ottobre mentre le amiche vanno via in taxi. Un ragazzo, come ha ...

Open_gol : C’è un indagato, ma è scappato. Il ricordo della notte: «Mi ha offerto da bere un cocktail che aveva già con sé. Ho… - barbarajerkov : Un altro stupro a Roma, un'altra ragazza giovanissima Roma, studentessa Usa violentata con la droga dello stupro.… - SaraPalomba2 : La storia della studentessa che ha usato un 'robot' per completare più velocemente i compiti di scuola (non fatelo… - MazzottaLuana : La storia della studentessa che ha usato un 'robot' per completare più velocemente i compiti di scuola (non fatelo… - NardoneDeborah : La storia della studentessa che ha usato un 'robot' per completare più velocemente i compiti di scuola (non fatelo… -