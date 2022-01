Utenti di Crypto com segnalano attività sospette | lo scambio interrompe i prelievi

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Lonon ha chiarito la natura dell'sospetta, ma glilamentano una misteriosa perdita di denaro Oggi,.com ha dichiarato che sta temporaneamente sospendendo ipoiché ha confermato di aver ricevuto segnalazioni da alcuniche affermavanonei loro portafogli. L'exchange ha sottolineato che sta esaminando la questione e ha assicurato aglila sicurezza dei loro averi. "Abbiamo un piccolo numero dichesui loro account. A breve metteremo in pausa i, poiché il nostro team sta indagando. Tutti i fondi sono al sicuro", si legge in un tweet ...

Advertising

AOmega_Crypto : @spat_a I compromessi ci sono sempre e ci saranno. Il problema è che manca proprio l'interesse da parte di una gros… - crypto_gateway : A 4 giorni dal lancio del sito: - Mezzo milione di visualizzazioni di pagina - 40.000 utenti unici - 7 pagine visi… - TecBab : Mozilla smette di accettare donazioni Crypto dopo le critiche degli utenti - fintechIT : RT @augevincenzo: Brave supera 50 milioni di utenti attivi mensili e cresce il doppio per il quinto anno di fila: - augevincenzo : Brave supera 50 milioni di utenti attivi mensili e cresce il doppio per il quinto anno di fila:… -

Ultime Notizie dalla rete : Utenti Crypto

PerugiaToday

Nel lungo periodo Polygon sarà certamente unada considerare se si vuole lanciare un ...e che la creazione stessa di NTF attraverso la Blockchain di Polygon è una scelta adottata da molti...Solitamente, affinché possa funzionare e rendere felici gli, introdurre la possibilità di effettuare transazionida un'app di messaggistica istantanea richiederebbe una maggiore ...A quanto pare anche gli antivirus stanno iniziando a capitolare sotto il fascino delle criptovalute. Il primo a cedere è stato Norton 360 che, come peraltro era stato annunciato con anticipo, recentem ...Signal, la famosa app di messaggistica istantanea contrapposta a WhatsApp per sicurezza e privacy, inaugura le transazioni in criptovaluta.