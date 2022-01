Red Canzian in ospedale per una grave infezione: “Ho rischiato la setticemia” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Paura per l’ex bassista e voce dei Pooh Assente al debutto dello spettacolo al quale aveva lavorato per tre anni Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di lunedì 17 gennaio 2022) Paura per l’ex bassista e voce dei Pooh Assente al debutto dello spettacolo al quale aveva lavorato per tre anni Perizona Magazine.

Advertising

zaiapresidente : ?????? FORZA RED, TORNA PRESTO! IL TUO POSTO E’ NEL CUORE DELLA MUSICA E DELLA GENTE! I miei più affettuosi auguri d… - Adnkronos : #RedCanzian in ospedale per una grave infezione. #notizie - Damianodanny1 : RED CANZIAN RICOVERATO EX BASSISTA DEI POOH OSPEDALE TREVISO X INFEZIONE CHE RISCHIATO GENERARE SETTICEMIA. LU… - discoradioIT : #RedCanzian ricoverato per un'infezione al cuore: è in terapia intensiva - barinewstv : Red Canzian in ospedale a causa di una infezione -