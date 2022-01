Quirinale: parlamentari a Consulta, sospendere green pass (Di lunedì 17 gennaio 2022) L'obbligo di green pass rafforzato sui trasporti pubblici "lede le prerogative del Parlamento in vista del voto sul Presidente della Repubblica". E' quanto sostengono cinque parlamentari isolani ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 gennaio 2022) L'obbligo dirafforzato sui trasporti pubblici "lede le prerogative del Parlamento in vista del voto sul Presidente della Repubblica". E' quanto sostengono cinqueisolani ...

Advertising

petergomezblog : Berlusconi al Quirinale? No, grazie – La nostra petizione ai parlamentari raggiunge quota 290mila firme… - fattoquotidiano : FRANCHI TIRATORI CONTRO BERLUSCONI Un elenco di 40 nomi – tra cui parlamentari di peso di Forza Italia, ministri e… - ItaliaViva : .@matteorenzi: 'La vicenda del Quirinale dimostra che il M5S è del tutto marginale e che Conte non riesce a guidare… - iconanews : Quirinale: parlamentari a Consulta, sospendere green pass - 57Davide : RT @jacopo_iacoboni: Insomma, Berlusconi per andare al Quirinale sta applicando la stessa tecnica che applicò Conte per cercare di restare… -