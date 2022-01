GFVip, Delia Duran in crisi scoppia in lacrime: «Un dolore che devo superare…» (Di lunedì 17 gennaio 2022) E’ appena iniziata l’avventura al Grande Fratello Vip per Delia Duran e la nuova concorrente è già scoppiata a piangere mentre parlava del difficile rapporto che ha al momento con il marito, l’ex recluso Alex Belli: «Un dolore che devo superare…». GFVip, Delia Duran scoppia in lacrime: «La mia crisi con Alex Belli» Al Grande Fratello Vip è cominciata l’avventura di Delia Duran, moglie di Alex Belli. Entrando in casa Delia ha subito avuto un faccia a faccia con Soleil, ma dopo averci dormito su ha avvisato i coinquilini che vuole mettere da parte le discussioni: «Stanotte – ha spiegato – non sono riuscita a dormire per questa cosa, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 17 gennaio 2022) E’ appena iniziata l’avventura al Grande Fratello Vip pere la nuova concorrente è giàta a piangere mentre parlava del difficile rapporto che ha al momento con il marito, l’ex recluso Alex Belli: «Unche».in: «La miacon Alex Belli» Al Grande Fratello Vip è cominciata l’avventura di, moglie di Alex Belli. Entrando in casaha subito avuto un faccia a faccia con Soleil, ma dopo averci dormito su ha avvisato i coinquilini che vuole mettere da parte le discussioni: «Stanotte – ha spiegato – non sono riuscita a dormire per questa cosa, ...

