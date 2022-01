«Era un uomo di grandi sogni». A Cividino l’addio a Roberto Mongodi (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roberto Mongodi il 53enne, senza fissa dimora, ex fornaio di Castelli Calepio, trovato morto la scorsa settimana a Bergamo , riposa ora a fianco del papà Bruno nel cimitero di Cividino. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 17 gennaio 2022)il 53enne, senza fissa dimora, ex fornaio di Castelli Calepio, trovato morto la scorsa settimana a Bergamo , riposa ora a fianco del papà Bruno nel cimitero di

Advertising

fabfazio : #DavidSassoli era una persona rara. Un uomo coraggioso, appassionato, lontano da ogni ambiguità, sempre dalla parte… - Rvaticanaitalia : #DavidSassoli era 'un uomo di parte e un uomo di tutti, perché la sua parte era quella della persona”. Lo ha detto… - RobertaMetsola : Sono a Roma con la delegazione del @Europarl_IT per salutare il nostro Presidente #DavidSassoli. David era un uomo… - solesupporter : 1) Alex e Delia non sono sposati 2) Alex e Delia sono una coppia aperta (confermato parlando con Manila) 3) Delia h… - BergamoAcli : RT @BenecomuneNet: Ursula von der Leyen (Presidente @EU_Commission): '#DavidSassoli era un uomo che ha lottato per la #giustizia e la #soli… -