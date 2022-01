GF Vip | si accende lo scontro tra le rivali Delia Duran e Soleil Sorge

(Di domenica 16 gennaio 2022) Silotraal GF vip, dopo l’ingresso di quest’ultima nella Casa per il ruolo di concorrente vip. L’occasione è il party a tema organizzato in onore della recente new entry nel reality, Kabir Bedi., rivolge delle prime critiche ain vista della nuova festa a tema, facendole notare di essere poco altruista verso il resto del gruppo vip. Dopodiché, rincara la dose in una confidenza con una coinquilina molto vicina a. E il tutto potrebbe preludere ad uno stravolgimento delle dinamiche del reality. GF Vip, Basciano sbrocca con Sophie: “Non fare la fi*a, fuori ho la fila!” Alessandro Basciano ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vip accende

ComingSoon.it

Matilde Brandila passione e la scintilla d'amore per i fan dal cuore impavido: una privacy incandescente. ... Così, l' ex gieffina della scorsa edizione del Grande Fratelloha sorpreso tutti ...Nella Casa del Grande Fratello, come è ormai noto, si sono creati due gruppi e ogni minimo pretesto alimenta polemiche ediscussioni. Gf, Manuel Bortuzzo sbotta contro Katia Ricciarelli: "Non scassare la minch**!!" Subito dopo la diretta di ieri, in cui abbiamo assistito al trentaquattresimo appuntamento con ...Nella Casa del Grande Fratello Vip, come è ormai noto, si sono creati due gruppi e ogni minimo pretesto alimenta polemiche e accende discussioni. Gf Vip, Manuel Bortuzzo sbotta contro Katia Ricciarell ...Al GF Vip 6 i colpi di scena non finiscono mai. Un concorrente ha abbandonare il proprio letto per dormire nel salotto: il motivo ...