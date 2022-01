Dayane Mello, il fratello e manager Juliano: “E’ il mio tutto” (Di domenica 16 gennaio 2022) Dayane Mello ha un fratello maggiore Juliano diventato anche il manager dell’ex gieffina, che oggi vedremo tra gli ospiti di “Verissimo” a partire dalle 16:30 su Canale 5. La modella brasiliana si racconterà nel salotto pomeridiano condotto dalla padrona di casa Silvia Toffanin. Dayane Mello la dedica al fratello Juliano Nato nel 1987, come la sorella ha trascorso una sofferta infanzia: il papà lavorava nell’esercito ed era a lungo assente da casa, mentre la madre si dava da fare per gestire la famiglia. Un periodo difficile raccontato durante il GfVip, da Dayane che aveva raccontato la prostituzione della madre ed i piccoli furti commessi insieme al fratello per sfamarsi. La madre abbandona la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 gennaio 2022)ha unmaggiorediventato anche ildell’ex gieffina, che oggi vedremo tra gli ospiti di “Verissimo” a partire dalle 16:30 su Canale 5. La modella brasiliana si racconterà nel salotto pomeridiano condotto dalla padrona di casa Silvia Toffanin.la dedica alNato nel 1987, come la sorella ha trascorso una sofferta infanzia: il papà lavorava nell’esercito ed era a lungo assente da casa, mentre la madre si dava da fare per gestire la famiglia. Un periodo difficile raccontato durante il GfVip, dache aveva raccontato la prostituzione della madre ed i piccoli furti commessi insieme alper sfamarsi. La madre abbandona la ...

Advertising

MediasetPlay : Una super mamma e una donna forte ?? Oggi, dalle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, Dayane Mello… - DayMello227 : DAYANE NO VERISSIMO DAYANE MELLO INESQUECIVEL #MELLOS #BRASIL #ITALIA #LATAM #ESPAÑA #WORLDWIDE #DAYANE… - Gayane_Mello : RT @edoruta: DAYANE X VERISSIMO - Adrianatb94 : @Gayane_Mello DAYANE X VERISSIMO - selenatic20 : RT @MediasetPlay: Una super mamma e una donna forte ?? Oggi, dalle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, Dayane Mello si ra… -