Calciomercato, anche il Napoli sul talento seguito da Milan e Inter!

Julian Alvarez, talentino del River Plate sul quale già si misura un interesse del Milan e dell'Inter, è finito nei radar anche del Napoli, il quale deve necessariamente sostituire una figura come quella di Insigne ormai in partenza.

Gli uomini mercato del Napoli si sono messi in contatto con l'entourage di Alvarez per informarsi sulle cifre dell'affare. Il ventunenne, esploso nell'ultima Superliga, è un'opportunità di mercato con la clausola a 20 milioni di euro comprensiva anche della percentuale del cartellino in mano al giocatore, che chiede 2 milioni di euro a stagione. Il contratto in scadenza a dicembre 2022 consiglia il River di cercare presto un acquirente e pure Alvarez spinge per lasciare subito il Sudamerica.

VINCENZO BONIELLO

