Australian Open 2022 | programma | orari e ordine di gioco lunedì 17 gennaio con Berrettini e Giorgi

(Di domenica 16 gennaio 2022) Ile l’didi17aglicon gliitaliani e i campi di riferimento. Parte il primo torneo Slam dell’anno e lo fa col botto: escluso Novak Djokovic che sarà espulso dall’Australia, al suo posto entra Salvatore Caruso che esordirà nella mattinata italiana contro Kecmanovic. Ma ci sono tanti altri azzurri in campo oggi: a cominciare dai big Matteo, Fabio Fognini e Lorenzo Sonego, mentre in campo femminile subito spazio per Camila, Lucia Bronzetti, Jasmine Paolini e Martina Trevisan. Si parte su tutti i campi alle ore 01 italiane nella notte tra domenica 16 e17, questa la ...

Il serbo non potrà difendere il titolo aglie si prepara a lasciare il Paese senza ulteriori contromosse: "Ora mi prenderò del tempo per riposarmi e riprendermi - ha detto a caldo il ...La decisione, che arriva a meno di 24 ore dall'inizio degli, significa che il numero uno del mondo non potrà partecipare allo Slam che ha vinto già nove volte e rischia di non poter ...Sarà l'italiano Salvatore Caruso, 28 anni, di Avola a giocare al primo turno degli Australian Open al posto di Novak Djokovic dopo che la Corte Federale ha respinto l’appello presentato dagli avvocati ...Il quotidiano The Age ha pubblicato una dichiarazione di Novak Djokovic: “Sono estremamente deluso dalla sentenza della Corte che ha respinto la mia richiesta, il che significa che non posso rimanere ...