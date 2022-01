Tonga | in Oceania | colpita da uno Tsunami dopo un’eruzione vulcanica

Leggi su 361magazine

(Di sabato 15 gennaio 2022) . Colonne di vapore, gas e cenere alte fino a 20 km La capitale del regno di, Nuku’alofa, inè statada unooggi sabato 15 gennaio. A provocare il fenomeno è stata l’eruzione del vulcano Hunga--Hunga-Ha’apai.’s Hungavolcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn — US StormWatch (@US Stormwatch) January 15, 2022 Secondo i media locali, la situazione nella capitale sarebbe instabile. La popolazione avrebbe sentito una serie di esplosioni fino a 65 km di distanza dal luogo dell’eruzione. L’attività eruttiva riguarda un vulcano sottomarino, che avrebbe dato vita a esplosioni di gas e vapore e cenere alte 20 km. This family were in church. They’d just ...