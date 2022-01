Quirinale, Letta: «Berlusconi divisivo, il centrodestra non ha diritto di precedenza» (Di sabato 15 gennaio 2022) Enrico Letta nella direzione del Pd di oggi ha parlato delle prossime elezioni del Colle la cui prima votazione è in programma il 24 gennaio. Il segretario dem si è espresso... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 15 gennaio 2022) Enriconella direzione del Pd di oggi ha parlato delle prossime elezioni del Colle la cui prima votazione è in programma il 24 gennaio. Il segretario dem si è espresso...

Advertising

Agenzia_Ansa : Enrico Letta commenta l'indicazione di Silvio Berlusconi candidato al Quirinale per il centrodestra. 'Lo ripeto, il… - Adnkronos : #Letta: 'Andare oltre le bandiere, serve scelta condivisa di alto profilo'. - repubblica : Politica, Letta (Pd) offre alla maggioranza un patto di larga legislatura: 'Ma per il Quirinale serve candidato con… - AntoninoMi : Fra gli obiettivi del Patto per il Quirinale ci sono quelli di 'limitare il fenomeno del trasformismo parlamentare'… - polato_maurizio : Quirinale, Letta boccia Berlusconi: ok a “patto di legislatura” e al Colle un presidente di garanzia… -