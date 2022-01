Diana del Bufalo minacciata di morte dopo le sue esternazioni ‘No Vax’ (Di sabato 15 gennaio 2022) Diana del Bufalo minacciata di morte sui social in questi giorni. Non è la prima volta che i cosiddetti leoni da tastiera colgono la palla al balzo per offendere, puntare il dito e minacciare di morte questo o quel vip reo di essere l’argomento del momento e lo stesso è successo proprio all’ex pupilla di Maria de Filippi. Diana del Bufalo si prepara a debuttare a teatro (con un tampone ogni 48 ore come tutti i suoi collaboratori) ma, intanto, in un’intervista rilasciata a Il Mattino chiarisce la sua posizione rispetto al vaccino e rivela anche di essere stata minacciata di morte sui social. In particolare, Diana del Bufalo ci tiene a precisare di non essere una No Vax e di non aver fatto il vaccino ... Leggi su optimagazine (Di sabato 15 gennaio 2022)deldisui social in questi giorni. Non è la prima volta che i cosiddetti leoni da tastiera colgono la palla al balzo per offendere, puntare il dito e minacciare diquesto o quel vip reo di essere l’argomento del momento e lo stesso è successo proprio all’ex pupilla di Maria de Filippi.delsi prepara a debuttare a teatro (con un tampone ogni 48 ore come tutti i suoi collaboratori) ma, intanto, in un’intervista rilasciata a Il Mattino chiarisce la sua posizione rispetto al vaccino e rivela anche di essere statadisui social. In particolare,delci tiene a precisare di non essere una No Vax e di non aver fatto il vaccino ...

